До сих пор не все сумчане с теплом Вопрос включения отопления в жилом фонде Сум обсуждали сегодня, 11 ноября, на аппаратном совещании в мэрии.

- Теплоноситель подан на все тепловые пункты потребителей, - доложила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя. – При возникновении проблемных вопросов они звонят в «Службу 15-80», мы выходим и решаем эти вопросы. Началась другая проблема – регулирование расхода теплоносителя в тепловых пунктах в жилых домах, что запрещено. Это приводит к расбалансированию внутридомовых сетей. Как следствие происходит завоздушивание сетей, что влияет на качество отопления.

- Кто контролирует эту ситуацию? – поинтересовался заммэра Степан Пак.

- Это входит в обязанности управителей и ОСМД – не допускать посторонних лиц для самовольного вмешательства в систему.

- Александр Иванович, - обратился заммэра к своему коллеге г-ну Журбе. – На своем аппаратном совещании проработайте этот вопрос. Помните: в прошлом году были больше морозы, так что возникли большие проблемы.

- Котельная Северного промузла работает в непрерывном режиме, - доложил директор Котельной Северного промузла Николай Жовтобрюх. – Гидравлический и тепловой режим выдерживаются, теплоноситель подан по всем объектам.

- Было много обращений о том, чтобы уменьшить температуру, - доложил начальник «Службы 15-80» Виктор Марюхна. – Что касается аварийных ситуаций и порывов, которые были в сетях, практически все они выполняются. Однако следует сказать, что в четырех домах еще нет отопления. Это Соборная, 42, 46 и Терезова, 1. Там порыв теплосети, контроль на сегодня. Также нет тепла по Мира, 36, там ОСМД. У них порыв в доме запорной арматуры. И также Курский, 129Б. Там сети не на балансе «Сумытеплоэнерго». Сейчас вопрос решается с департаментом инфраструктуры.

- Давайте через неделю доложите о решении проблем, - подытожил С.Пак.