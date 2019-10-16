В Сумах снова обещают взорвать ЦПАУ Сегодня, 11 ноября, в полицию поступило сообщении о заминировании здания Сумской мэрии на Горького, 21, где находится городской Центр предоставления административных услуг.

Как сообщили в полиции, сообщение поступило рано утром о том ,что в 9.00 произойдет взрыв. На место выехали оперативные службы, взрывотехники, людей эвакуировали. Проводится проверка.

Напомним: это уже 10-ое минирование ЦПАУ за последний месяц. На прошлой неделе было 5 сообщений.