В Сумах снова обещают взорвать ЦПАУ

Как сообщили в полиции, сообщение поступило рано утром о том ,что в 9.00 произойдет взрыв. На место выехали оперативные службы, взрывотехники, людей эвакуировали. Проводится проверка.
Напомним: это уже 10-ое минирование ЦПАУ за последний месяц. На прошлой неделе было 5 сообщений.
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