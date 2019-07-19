На Сумщине сельчане перекрывали три дороги (обновлено)

Временно ограничено движение автотранспортных средств на дорогах:
- Р-61 Сумы-Конотоп (у с. Степановка Сумского района);
- М-02 Киев-Москва (около села Спасское Кролевецкого района);
- Р-60 Конотоп-Ромны-Пирятин (около села Андрияшевка Роменского района) в связи с проведением акции протеста, в которой принимают участие около 150 местных жителей.
Люди непрерывно перемещаются по пешеходным переходам, затрудняя таким образом движение автомобилей.
На местах акций работают сотрудники полиции, обеспечивая охрану общественного порядка.
Работники полиции просят водителей учитывать эти обстоятельства при движении на указанных направлениях, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Перекрытие дорог происходило в рамках всеукраинской акуции "Нет продаже украинской земли!" с 9.30 до 10.30.
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