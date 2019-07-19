Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:35661

На Сумщине сельчане перекрывали три дороги (обновлено)

Полиция информирует о временном осложнении движения на трех автодорогах области.

Временно ограничено движение автотранспортных средств на дорогах:

- Р-61 Сумы-Конотоп (у с. Степановка Сумского района);

- М-02 Киев-Москва (около села Спасское Кролевецкого района);

- Р-60 Конотоп-Ромны-Пирятин (около села Андрияшевка Роменского района) в связи с проведением акции протеста, в которой принимают участие около 150 местных жителей.

Люди непрерывно перемещаются по пешеходным переходам, затрудняя таким образом движение автомобилей.

На местах акций работают сотрудники полиции, обеспечивая охрану общественного порядка.

Работники полиции просят водителей учитывать эти обстоятельства при движении на указанных направлениях, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Перекрытие дорог происходило в рамках всеукраинской акуции "Нет продаже украинской земли!" с 9.30 до 10.30.

Право Перекрытие дорог

По тематике

01.08.2019 14:08

В Сумах Роменская снова останется без коммунального транспорта

2 августа в связи с проведением ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия на ул. Ильинской на участке ул. Садовая -...

26.07.2019 09:01

В Сумах сегодня опять перекроют Горького

Сегодня, 26 июля, в Сумах движение транспорта по ул. Горького перекроют с 10.00....

24.07.2019 17:00

Завтра в Сумах перекроют еще и Горького

Из-за ремонта дорожного покрытия троллейбусы пустят по проспекту Шевченко....

В Сумах перекроют Троицкую
24.07.2019 16:41

В Сумах перекроют Троицкую

В четверг, 25 июля, ООО «Сумытеплоэнерго» будет проводить гидравлические испытания магистральных и распределительных тепловых сетей....

19.07.2019 11:35

В Сумах снова перекроют Ильинскую на всю субботу

В субботу, 20 июля, с 10.00 до 18.00 КП «Дорремстрой» будет проводить ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия по ул....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.