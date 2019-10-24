На Сумщине ограбили и избили 87-летнего пенсионера

Буквально за 3 часа оперативно-розыскных мероприятий полицейские не только установили личности нападавших, но и задержали их. Злоумышленниками оказались ранее судимые местные жители, 38-летний мужчина и его 48-летняя подруга. Женщина во время беседы уверяла правоохранителей, что на преступление ее подтолкнул соучастник. У задержанных изъяли отобранные у дедушки мобильный телефон, электробритву и продукты питания, и вернули их владельцу.
«Сейчас в рамках открытого по признакам ч.3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины уголовного производства готовятся материалы об объявлении обоим фигурантам подозрения в совершении преступления, - комментирует ситуацию Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия, которые должны установить степень вины каждого из подозреваемых».
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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