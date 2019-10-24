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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:26260

На Сумщине ограбили и избили 87-летнего пенсионера

В дежурную часть Ахтырского отдела полиции с заявлением об ограблении обратился 62-летний местный житель. Мужчина рассказал, что около девяти вечера в дом его 87-летнего отца через окно проникли неизвестные, нанесли старику несколько ударов по лицу, забрали у него несколько вещей, продукты питания и исчезли.

Буквально за 3 часа оперативно-розыскных мероприятий полицейские не только установили личности нападавших, но и задержали их. Злоумышленниками оказались ранее судимые местные жители, 38-летний мужчина и его 48-летняя подруга. Женщина во время беседы уверяла правоохранителей, что на преступление ее подтолкнул соучастник. У задержанных изъяли отобранные у дедушки мобильный телефон, электробритву и продукты питания, и вернули их владельцу.

«Сейчас в рамках открытого по признакам ч.3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины уголовного производства готовятся материалы об объявлении обоим фигурантам подозрения в совершении преступления, - комментирует ситуацию Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия, которые должны установить степень вины каждого из подозреваемых».

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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