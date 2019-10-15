В Сумах копы задержали буйного наркомана

Оперативно прибыв на улицу Сергея Табалы, патрульные полицейские обнаружили похожего по описанию гражданина. Им оказался 31-летний сумчанин. Его поведение действительно была странным, ведь он нервничал, не ориентировался в пространстве, разговаривал сам с собой, кричал на всю улицу и прыгал на заборы домов.
На неоднократные замечания патрульных он не реагировал, зато продолжал нарушать общественный порядок, поэтому к нему применили наручники.
Во время общения гражданин рассказал, что употреблял наркотическое вещество и сейчас имеет при себе зип-пакет с его остатками. Проведя поверхностную проверку, инспекторы действительно нашли у него пакетик с порошкообразным веществом.
Патрульные вызвали на место бригаду психиатрической помощи и следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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