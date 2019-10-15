Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:54199

В Сумах копы задержали буйного наркомана

«Неизвестный странно себя ведет. Проверьте, что с ним», - такое сообщение недавно получили патрульные.

Оперативно прибыв на улицу Сергея Табалы, патрульные полицейские обнаружили похожего по описанию гражданина. Им оказался 31-летний сумчанин. Его поведение действительно была странным, ведь он нервничал, не ориентировался в пространстве, разговаривал сам с собой, кричал на всю улицу и прыгал на заборы домов.

На неоднократные замечания патрульных он не реагировал, зато продолжал нарушать общественный порядок, поэтому к нему применили наручники.

Во время общения гражданин рассказал, что употреблял наркотическое вещество и сейчас имеет при себе зип-пакет с его остатками. Проведя поверхностную проверку, инспекторы действительно нашли у него пакетик с порошкообразным веществом.

Патрульные вызвали на место бригаду психиатрической помощи и следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Право Наркотики

По тематике

Сумские копы поймали 17-летнего наркомана
06.11.2019 16:43

Сумские копы поймали 17-летнего наркомана

Патрульные полицейские обнаружили несовершеннолетнего парня с, вероятно, наркотическим веществом....

В Сумах поймали араба с наркотиками
04.11.2019 12:46

В Сумах поймали араба с наркотиками

Сумские патрульные обнаружили иностранца с, вероятно, наркотическим веществом....

В Сумах полиция ликвидировала интернет-магазин по продажам наркотиков и психотропов
21.10.2019 12:10

В Сумах полиция ликвидировала интернет-магазин по продажам наркотиков и психотропов

Житель Путивля вместе с сообщниками он наладил бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ путем «закладок» на территории г. Сумы...

В Сумах полиция задержала наркодилера из Египта
16.10.2019 10:39

В Сумах полиция задержала наркодилера из Египта

Работники отдела противодействия борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми и нелегальной миграции ГУНП в области в тесном сотрудничестве с...

15.10.2019 17:11

На Сумщине наркодилера взяли под стражу

До 10 лет лишения свободы грозит мужчине, в доме которого изъяли около 1 кг наркотического вещества....

Новости

Сумского судью поймали на взятке в 2 тысячи долларов (обновляется)
07.11.2019 12:11
В Сумах копы задержали буйного наркомана
Сегодня 17:54
На Сумщине спасатели помогли вытащить корову из болота
Сегодня 17:27
Более полусотни сумчанок в день рентгенолога прошли маммографию
Сегодня 17:12
На Чешке искали самоубийцу
Сегодня 17:05
В Ромнах на пешеходном переходе сбили женщину
Сегодня 16:57
В Шостке полиция разыскала несовершеннолетнего «путешественника»
Сегодня 16:53
У Сумах хочуть одну з вулиць назвати на честь Нестора Махна
Сегодня 16:29
В Шостке ночью умер 12-летний подросток (обновлено)
Сегодня 16:13
Мошенники обобрали конотопского предпринимателя на 200 тысяч
Сегодня 16:00
В Сумах соревновались активные шахматисты
Сегодня 15:50
Заместителем военного прокурора Сумского гарнизона проведен личный прием военнослужащих
Сегодня 15:09
view counter
view counter

Статьи

Перші підсумки роботи сумських нардепів ®
Сегодня 12:34
Дореформировались: на Сумщине задолжали 30 млн грн зарплаты бюджетникам
07.11.2019 15:57
До уваги абітурієнтів Сумщини: ЗНО в 2020 році проводитиметься за новими стандартами
07.11.2019 11:07
Валентина Семеренко: «Планирую отработать этот сезон на все 100 процентов»
05.11.2019 19:47
Где провести отпуск: в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе ®
01.11.2019 13:04
Якість надання соціальних послуг – головний акцент у роботі служби зайнятості
31.10.2019 18:30
Медицинский центр «Мед-Премиум»: жизнь без боли
31.10.2019 09:57
Ну, совершенно бесплатно: какие медобследования нужно регулярно проходить и почему это важно
30.10.2019 09:34
«Кусум Фарм» — компания с экологическим мышлением ®
30.10.2019 08:54
Кредити онлайн: про що варто знати громадянам?
29.10.2019 17:54
Как составить европротокол
29.10.2019 15:22
Символ міста чи помийна яма? ®
29.10.2019 11:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.