Бомбы в Заречном суде не нашли Об этом сообщает Заречный районный суд г. Сумы на своей странице в Фейсбуке.

«Работа суда восстановлена! Факт заминирования суда не подтвердился!», - говорится в сообщении. Напомним: с утра работа суда была остановлена из-за сообщения о заминировании.