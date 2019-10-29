Бомбы в Заречном суде не нашли

«Работа суда восстановлена! Факт заминирования суда не подтвердился!», - говорится в сообщении.
Напомним: с утра работа суда была остановлена из-за сообщения о заминировании.
Сегодня, 12 ноября, в полицию поступило сообщение о заминировании Заречного районного суда, который расположен на ул. Академической....
Сегодня, 11 ноября, в телеграмм-канал «Безпечен місто. Суми» написали об угрозе взрыва в кадетском корпусе....
Сегодня, 11 ноября, в полицию поступило сообщении о заминировании здания Сумской мэрии на Горького, 21, где находится городской Центр предоставления...
Сегодня, 8 ноября, в полицию поступило сообщении о заминировании здания Центра предоставления админуслуг по ул. Горького, 21....
Сегодня, 5 ноября, около 10 утра в полицию поступило сообщение о минировании здания Сумского горсовета по ул. Горького, 21....