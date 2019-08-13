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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24549

В Сумах мать оштрафовали за прогулы дочек-школьниц

8 ноября Заречный райсуд Сум привлек к административной ответственности мать за невыполнение ею обязанностей по воспитанию собственных детей (ч. 1 ст. 184 КУоАП) и наложил на нее административное взыскание в виде штрафа в сумме 850 грн.

Согласно материалам дела, две ее дочери без уважительных причин пропускали школу. С начала учебного года младшая дочь, ученица 5-го класса, пропустила 65 уроков, а старшая, которая учится в 9-м классе - 96 уроков.

Исследовав материалы дела, суд посчитал, что мать совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст.184 КУоАП, а именно: уклонялась от выполнения родительских обязанностей по отношению к своим детям. Вина женщины подтверждается собранными материалами дела, исследованными в суде.

Также матери девушек придется заплатить судебный сбор в размере 384 грн 20 коп. в пользу государства.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.

Право Прогульщики Штраф

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