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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане переплачивают за вывоз мусора

Главным управлением Госпродпотребсдужбы выявлено завышение на 8,31 млн грн себестоимости услуг ООО «А-Муссон», что привело к существенному увеличению тарифа на вывоз бытовых отходов для жителей города.

В Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области в июле 2019 года поступила жалоба физического лица в нарушение действующего законодательства при формировании тарифа на вывоз мусора ООО «А-Муссон».

По результатам проверки было установлено следующее. ООО «А-Муссон» применяет тарифы на услуги по обращению с бытовыми отходами, утвержденные решением исполкома Сумского городского совета № 397 от 23.07.2019. Вместе с тем, при анализе расчетов представленных субъектом ведения хозяйства, на основании которых утверждался указанный тариф, были выявлены следующие нарушения:

- формирование статьи горюче-смазочные материалы было проведено на основании высокой цены на дизтопливо в регионе - 30,99 грн (средневзвешенная цена на АЗС в Сумской области на момент подачи расчетов составила - 28,5 грн);

- в плановую калькуляцию себестоимости услуг отнесены расходы на заработную плату работников согласно планового штатного расписания, где оклады водителей составляют 10 тыс. и 10,5 тыс. грн, трактористов - 10 тыс. грн, операторов диспетчерского движения - 8 тыс. грн. Однако указанный штатное расписание на момент подачи расчетов и проведения проверки введено в действие не было. На момент формирования тарифов и проведения проверки на предприятии действовал штатное расписание, утвержденное 18.03.2019, согласно которому должностные оклады водителей и трактористов составляли 5004 грн, операторов диспетчерского движения - 4280,38 грн, которые почти вдвое меньше указанных в представленных расчетах, что является нарушением требований п. 11 Порядка формирования тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов, утвержденный постановлением КМУ от 26.07.2006 №1010. Общий объем завышения расходов в годовом измерении на заработную плату в структуре себестоимости услуг составил 4,64 млн грн;

- в расчетах, представленных для утверждения тарифа предприятием, была также указана прибыль в размере 3,67 млн грн. Однако в нарушение п. 21 порядка формирования тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов, утвержденный постановлением КМУ от 26.07.2006 №1010 на предприятии отсутствует инвестиционная программа, в которой определены направления использования указанных средств и кредиты или заимствования на погашение которых необходимы соответствующие средства, в ходе проверки каких-либо документов в обоснование заявления прибыли в таком размере предприятие инспектору не предоставлено.

Общий объем завышения себестоимости услуг ООО «А-Муссон», обнаруженный в ходе проведенного внепланового мероприятия, составляет 8312279,72 грн.

Указанные нарушения в расчетах, представленных в исполком Сумского городского совета, привели к завышению тарифов:

1. Для жителей многоэтажных жилых домов:

- на обращение с ТБО на 14,10 грн/куб.м;

- обращения с крупногабаритными бытовыми отходами на 34,64 грн/куб.м;

- обращение с ремонтными отходами на 34,64 грн/ куб.м;

2. Для жителей частного сектора:

- для жителей многоэтажных домов:

- на обращение с ТБО на 25,49 грн/куб.м;

- обращение с крупногабаритными бытовыми отходами на 34,64 грн/куб.м;

- обращение с ремонтными отходами на 34,64 грн/куб.м;

3. Для других потребителей и бюджетных организаций завышение тарифа составляет - 14,81 грн. / куб.м.

По результатам проверки предприятию было выдано предписание, в котором указано о необоснованном завышении себестоимости услуг на 8,31 млн грн и обязано направить в исполнительный комитет Сумского городского совета уточненный расчет, с целью корректировки утвержденного тарифа на вывоз бытовых отходов. Кроме того, в адрес исполнительного комитета Сумского городского совета было направлено предписание об устранении выявленных в ходе проверки нарушений и необходимости проведения корректировки утвержденных тарифов на услуги ООО «А-Муссон». Вопрос по устранению выявленных в ходе проверки нарушений находится на личном контроле начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталия Моисеенко, сообщает пресс-служба ведомства.

Право А-Муссон Вывоз мусора Госпродпотребслужба Завышенные тарифы Тарифы

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