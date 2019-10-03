У жителя Сумщины сотрудники полиции изъяли пистолет (фото) С начала нынешнего года в Сумской области полицией зарегистрировано 202 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия и установлено 196 лиц, подозреваемых в совершении этих уголовных правонарушений.

Очередной факт незаконного хранения оружия вчера обнаружила полиция Краснопольщины.

В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства 24-летнего жителя села Мезеновка, работники Краснопольского отделения полиции обнаружили стартовый пистолет «Зораки», предварительно - с признаками переделки под огнестрельное оружие. Пистолет изъят и направлен на экспертизу. Откуда молодой человек взял оружие и с какой целью хранил, выяснит следствие.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Гражданину может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.