У жителя Сумщины сотрудники полиции изъяли пистолет (фото)

Очередной факт незаконного хранения оружия вчера обнаружила полиция Краснопольщины.
В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства 24-летнего жителя села Мезеновка, работники Краснопольского отделения полиции обнаружили стартовый пистолет «Зораки», предварительно - с признаками переделки под огнестрельное оружие. Пистолет изъят и направлен на экспертизу. Откуда молодой человек взял оружие и с какой целью хранил, выяснит следствие.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Гражданину может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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