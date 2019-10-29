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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:44275

В Глухове горела женская психиатрическая больница

12 ноября, около 21:00 на линию экстренного вызова 101 поступил вызов о возгорании здания в Глухове по улице Институтской, в районе ЦРБ.

Как рассказал начальник ГСПЧ-19 Дмитрий Гончаров, о пожаре сообщил случайный прохожий. Мужчина шел по территории Глуховской ЦРБ и заметил, что из окон бывшей женской психиатрической больницы (в исторических сведениях - мужской корпус земской больницы) идет дым.

На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что горит куча мусора. Возгорание было оперативно ликвидировано. Ущерба больницы не нанесено.

Следует добавить, что здание занесена в реестр исторических памятников, пишет Глухів.інфо.

Право Глухов Пожар

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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