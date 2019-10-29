В Глухове горела женская психиатрическая больница 12 ноября, около 21:00 на линию экстренного вызова 101 поступил вызов о возгорании здания в Глухове по улице Институтской, в районе ЦРБ.

Как рассказал начальник ГСПЧ-19 Дмитрий Гончаров, о пожаре сообщил случайный прохожий. Мужчина шел по территории Глуховской ЦРБ и заметил, что из окон бывшей женской психиатрической больницы (в исторических сведениях - мужской корпус земской больницы) идет дым.

На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что горит куча мусора. Возгорание было оперативно ликвидировано. Ущерба больницы не нанесено.

Следует добавить, что здание занесена в реестр исторических памятников, пишет Глухів.інфо.