В Глухове горела женская психиатрическая больница

Как рассказал начальник ГСПЧ-19 Дмитрий Гончаров, о пожаре сообщил случайный прохожий. Мужчина шел по территории Глуховской ЦРБ и заметил, что из окон бывшей женской психиатрической больницы (в исторических сведениях - мужской корпус земской больницы) идет дым.
На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что горит куча мусора. Возгорание было оперативно ликвидировано. Ущерба больницы не нанесено.
Следует добавить, что здание занесена в реестр исторических памятников, пишет Глухів.інфо.
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