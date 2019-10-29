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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
14.11.2019 14:04854

На Сумщине неизвестные отравили землю «дустом»

В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило обращение от жителей с. Вязовое Конотопского района о незаконном перемещении непригодных к применению пестицидов со склада, расположенного на въезде в населенный пункт, в другую сторону села - на территорию бывшей птицефермы.

Заявители жаловались на специфический запах, рассыпание пестицидов на сельскую дорогу и загрязнения ими почвы.

При обследовании участка вблизи бывшей птицефермы, находящейся за пределами с. Совинка, обнаружено размещения веществ бело-серого цвета с характерным химическим запахом.

Специалистами инспекции были отобраны пробы почвы с земельного участка, на котором размещаются указанные вещества. По результатам лабораторных исследований в отобранных пробах установлено превышение содержания загрязняющих веществ в 1,5 - 2 раза по ДДТ и ДДД («дуст» и продукты его распада), что свидетельствует о загрязнении земель.

После получения информации от органов Госгеокадастра по нормативно-денежной оценке земель, инспекцией будет рассчитан размер ущерба, обусловленного загрязнением земельных ресурсов общей площадью 0,648 га.

Кроме того, по данному факту инспекцией будут направлены все имеющиеся материалы в правоохранительные органы для установления лиц, виновных в совершении указанного правонарушения, и принятия соответствующих мер в пределах компетенции, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Госэкоинспекция Дуст Загрязнение Конотопский район Пестициды

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