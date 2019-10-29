На Сумщине неизвестные отравили землю «дустом»

Заявители жаловались на специфический запах, рассыпание пестицидов на сельскую дорогу и загрязнения ими почвы.
При обследовании участка вблизи бывшей птицефермы, находящейся за пределами с. Совинка, обнаружено размещения веществ бело-серого цвета с характерным химическим запахом.
Специалистами инспекции были отобраны пробы почвы с земельного участка, на котором размещаются указанные вещества. По результатам лабораторных исследований в отобранных пробах установлено превышение содержания загрязняющих веществ в 1,5 - 2 раза по ДДТ и ДДД («дуст» и продукты его распада), что свидетельствует о загрязнении земель.
После получения информации от органов Госгеокадастра по нормативно-денежной оценке земель, инспекцией будет рассчитан размер ущерба, обусловленного загрязнением земельных ресурсов общей площадью 0,648 га.
Кроме того, по данному факту инспекцией будут направлены все имеющиеся материалы в правоохранительные органы для установления лиц, виновных в совершении указанного правонарушения, и принятия соответствующих мер в пределах компетенции, сообщает пресс-служба ведомства.
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