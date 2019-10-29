В Сумах городские власти так и не отремонтировали аварийную опору пешеходного моста На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Аварийная опора пешеходного моста через р. Псел (повторно)».

«В начале этого года была подана петиция о аварийного состояния опоры пешеходного моста через р. Псел в районе ресторана «Здыбанка» по вул.Заливная: https://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/1662.

Данная петиция достаточно быстро собрала необходимое количество подписей и в ответе было указано:

«Сообщаем, что данный вопрос проработан департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета. Вышеупомянутые работы планируется выполнить до конца третьего квартала текущего года».

Третий квартал уже давно прошел, но, к сожалению, ничего для исправления ситуации с опорой не было сделано...

В городе ремонтируется большое количество тротуаров, дорог и прочего. Но почему-то на такое важный вопрос, связанный с безопасностью граждан, закрываются глаза.

Летом река обмелела, и власть имела возможность сделать эти работы без необходимости откачивать воду и других связанных с этим манипуляций (т.е. дешевле).

Да настоящее время ситуация только ухудшилась. Добавляю одно фото того, как это выглядит сейчас, а также несколько летних фото, чтобы лучше было видно всю серьезность ситуации», - пишет автор петиции Барыло Роман Борисович.

Дата начала сбора подписей: 15 ноября 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. Состоянию на 15 ноября петицию подписали 8 человек из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.