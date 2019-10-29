В Сумах городские власти так и не отремонтировали аварийную опору пешеходного моста

«В начале этого года была подана петиция о аварийного состояния опоры пешеходного моста через р. Псел в районе ресторана «Здыбанка» по вул.Заливная: https://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/1662.
Данная петиция достаточно быстро собрала необходимое количество подписей и в ответе было указано:
«Сообщаем, что данный вопрос проработан департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета. Вышеупомянутые работы планируется выполнить до конца третьего квартала текущего года».
Третий квартал уже давно прошел, но, к сожалению, ничего для исправления ситуации с опорой не было сделано...
В городе ремонтируется большое количество тротуаров, дорог и прочего. Но почему-то на такое важный вопрос, связанный с безопасностью граждан, закрываются глаза.
Летом река обмелела, и власть имела возможность сделать эти работы без необходимости откачивать воду и других связанных с этим манипуляций (т.е. дешевле).
Да настоящее время ситуация только ухудшилась. Добавляю одно фото того, как это выглядит сейчас, а также несколько летних фото, чтобы лучше было видно всю серьезность ситуации», - пишет автор петиции Барыло Роман Борисович.
Дата начала сбора подписей: 15 ноября 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. Состоянию на 15 ноября петицию подписали 8 человек из 250 необходимых.
Подписать петицию можно здесь.
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Запретить кормить птиц в центре города»....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «О снятии с крыши дома рекламы несуществующего уже банка»....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Стоп забору на Набережной»....
Петиция бывшего главного архитектора Сум Сергея Винтоняка «О демонтаже незаконно установленного памятника выдающемуся историческому деятелю Ярославу Мудрому в городе Сумы»...
На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Надання одній з вулиць міста імені Нестора Івановича Махно»....