В Сумах ищут виновника смертельного ДТП

Предварительно, водитель неустановленного автомобиля (возможно Opel Vectra, серого цвета), допустил наезд на 24-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП женщина получила множественные телесные повреждения, с которыми ее доставили в больницу. К сожалению, от полученный травм гражданка погибли в медицинском учреждении.
Водитель место ДТП оставил. Сейчас продолжаются его поиски.
Полиция обращается к водителям, которые в это время проезжали на указанной улице, а также граждан, которые находились на остановке общественного транспорта или же просто на улице, в случае наличия информации о вышеуказанном ДТП или место нахождения разыскиваемого транспортного средства, позвонить на линию «102» или обратить в отдел полиции.
Анонимность гарантируют, сообщает управление патрульной полиции Сумщины.
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