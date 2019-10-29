На Сумщине за убийство по пьяни дали 13 лет На Сумщине осужден мужчина, который лишил жизни своего односельчанина.

Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 30-летнего мужчины, который лишил жизни своего знакомого.

Событие произошло 16 июня 2018 года в с. Виры Белопольского района. Двое односельчан около 10:00 утра встретились на летней площадке местного бара. У мужчин не было ничего общего, однако в тот день их объединило желание выпить. Поэтому 29-летний и 44-летний мужчины приобрели бутылку водки и присели за столик. Сначала они мирно общались, однако изрядно захмелев, между мужчинами возникла ссора. Старшего возмутило высказывание младшего, и он ударил его в лицо. После этого возмутился уже младший, схватил со стола пустую бутылку и ударил знакомого по голове. Когда потерпевший упал на землю, молодой схватил деревянную скамейку и нанес ею мужчине еще около пяти ударов. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Как сообщил начальник Путивльского отдела Конотопской местной прокуратуры Павлуш Погосян, решением Белопольского районного суда от 18 ноября 2019 года обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и осужден к 13 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.