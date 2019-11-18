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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине тушили баню и гараж

Пожарные ликвидировали возгорание расположенных под одной крышей гаража, летней кухни, бани и дровяного сарая.

17 ноября в 11:21 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в с. Вильшана Недригайловского района. На тушение, преодолев расстояние в 13 км, из райцентра прибыл дежурный караул 16-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, огонь вспыхнул в гараже, где находилась легковушка, и охватил расположенные с ним под одной крышей летнюю кухню с баней и дровник. Существовала угроза переброски пламени на жилой дом и 2 хозяйственные постройки, которые находились неподалеку. Также усложняло ситуацию то, что для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерну необходимо было дозаправлять от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии около 1,5 км от места пожара.

Было принято решение привлечь резервный караул части. В 11:49 совместными усилиями пожарным удалось предотвратить опасность от дома, 2 сараев и остановить дальнейшее распространение огня. А в 13:23, использовав около 30 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 11 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Недригайловский район Пожар

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