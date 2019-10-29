В Ахтырке объявили день траура 19 ноября 2019 года в Ахтырке объявлен день траура.

Согласно распоряжению городского головы от 18.11.2019 №220-ОД «Об объявлении дня траура в городе Ахтырка» для почтения памяти погибших 15 ноября 2019 года военнослужащих воинской части А0563 прапорщика Мовчана Дмитрия Сергеевича и старшего солдата Ярмака Дениса Николаевича 19 ноября 2019 года объявлено днем траура в Ахтырке.

В знак скорби по погибшим будет приспущен Государственный Флаг Украины с черной лентой на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города.

Распоряжением предусмотрено ограничение и проведение развлекательно-концертных мероприятий на территории города и запрет звучание развлекательной музыки в заведениях торговли, ресторанного хозяйства, в общественном транспорте, сообщает Ахтырский горсовет.