Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:32208

В Ахтырке объявили день траура

19 ноября 2019 года в Ахтырке объявлен день траура.

Согласно распоряжению городского головы от 18.11.2019 №220-ОД «Об объявлении дня траура в городе Ахтырка» для почтения памяти погибших 15 ноября 2019 года военнослужащих воинской части А0563 прапорщика Мовчана Дмитрия Сергеевича и старшего солдата Ярмака Дениса Николаевича 19 ноября 2019 года объявлено днем траура в Ахтырке.

В знак скорби по погибшим будет приспущен Государственный Флаг Украины с черной лентой на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города.

Распоряжением предусмотрено ограничение и проведение развлекательно-концертных мероприятий на территории города и запрет звучание развлекательной музыки в заведениях торговли, ресторанного хозяйства, в общественном транспорте, сообщает Ахтырский горсовет.

Общество Ахтырка Балаклея Траур

По тематике

Сегодня 13:50

Ахтырчанка потеряла 37 тысяч, доверившись фейковому банкиру

Полицейские Ахтырского отдела полиции разыскивают афериста, который под предлогом блокировки карты от несанкционированного снятия средств выспросил у 41-летней женщины конфиденциальную...

В Харькове умер еще один сапер, пострадавший в Балаклее
Сегодня 12:26

В Харькове умер еще один сапер, пострадавший в Балаклее

В Харьковской городской клинической больницы умер военнослужащий, получивший ранения на Центральной артиллерийской базе в Балаклее....

Завтра в Ахтырке попрощаются с погибшими саперами
Сегодня 11:19

Завтра в Ахтырке попрощаются с погибшими саперами

19 ноября в 10:00 в помещении клуба воинской части А0563 состоится церемония прощания с погибшими военнослужащими....

16.11.2019 18:31

Стали известны имена саперов с Сумщины, погибших в Балаклее

15 ноября на Центральной артиллерийской базе обеспечения боеприпасами в Балаклее произошло трагическое событие, сообщает военная часть А0563....

Врач рассказал о состоянии раненного сапера с Сумщины, пострадавшего в Балаклее (видео)
16.11.2019 14:11

Врач рассказал о состоянии раненного сапера с Сумщины, пострадавшего в Балаклее (видео)

В Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи имени Мещанинова сообщили о состоянии раненых в Балаклее....

view counter
view counter

Статьи

Что нужно знать о сахарном диабете 2 типа ®
13.11.2019 09:03
Перші підсумки роботи сумських нардепів ® 1
11.11.2019 12:34
Дореформировались: на Сумщине задолжали 30 млн грн зарплаты бюджетникам
07.11.2019 15:57
До уваги абітурієнтів Сумщини: ЗНО в 2020 році проводитиметься за новими стандартами
07.11.2019 11:07
Валентина Семеренко: «Планирую отработать этот сезон на все 100 процентов»
05.11.2019 19:47
Где провести отпуск: в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе ®
01.11.2019 13:04
Якість надання соціальних послуг – головний акцент у роботі служби зайнятості
31.10.2019 18:30
Медицинский центр «Мед-Премиум»: жизнь без боли
31.10.2019 09:57
Ну, совершенно бесплатно: какие медобследования нужно регулярно проходить и почему это важно
30.10.2019 09:34
«Кусум Фарм» — компания с экологическим мышлением ®
30.10.2019 08:54
Кредити онлайн: про що варто знати громадянам?
29.10.2019 17:54
Как составить европротокол
29.10.2019 15:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.