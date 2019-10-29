В Сумах стартовал чемпионат города по футзалу

Высшая лига
«Спартак (Валиевка) - «Легион» Кровное 0:11
«Степановка» - «Слобожанщина Агро» 3:5
«Колос» Севериновка - «Форест» 3:3
«Сумыхимпром-СДПУ-2» - «Машметалл» 3:1
Первая лига
Группа А
«Ураган» - «Валедианс-Peroff» 1:1
«Сумыхимпром» - УФ ХНУВС 0:11
«Виктория» (В. Бобрик) – «Локомотив» (Ворожба) 2:2
Группа Б - 1 тур
«Sumy Psel» - «Likarske Juniors» 2:3
«Forza» - Звезда 5:2
«Ника» - «Феникс» 4:4
Сегодня, 19 ноября, прошла последняя игра 3-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге....
16 ноября в Сумах прошел финал кубка области от Ассоциации футзала Сумщины....
Сегодня, 16 ноября, в Сумах прошел матч 8-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....
В субботу, 16 ноября, будет сыгран финал Кубка Сумской области по футзалу....
16-17 ноября пройдут игры 1-го тура двух чемпионатов Сум по футзалу....