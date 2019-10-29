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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:45269

Часть Ахтырки осталась без газа

В связи с аварийным отключением газопроводов среднего и низкого давлений Ахтырское отделение АО «Сумыгаз» сообщает, что с 8.00 19 ноября были прекращены поставки газа потребителям, проживающим в части города.

Ориентировочное время полного восстановления функционирования сетей - 17 час 00 минут 20.11.2019 г. (Частичное восстановление газоснабжения улиц начнется 19.11.2019 года с 16 часов 00 мин.), сообщает Ахтырский горсовет.

Общество Ахтырка Отключение газа Сумыгаз

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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