Часть Ахтырки осталась без газа В связи с аварийным отключением газопроводов среднего и низкого давлений Ахтырское отделение АО «Сумыгаз» сообщает, что с 8.00 19 ноября были прекращены поставки газа потребителям, проживающим в части города.

Ориентировочное время полного восстановления функционирования сетей - 17 час 00 минут 20.11.2019 г. (Частичное восстановление газоснабжения улиц начнется 19.11.2019 года с 16 часов 00 мин.), сообщает Ахтырский горсовет.