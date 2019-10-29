Часть Ахтырки осталась без газа

Ориентировочное время полного восстановления функционирования сетей - 17 час 00 минут 20.11.2019 г. (Частичное восстановление газоснабжения улиц начнется 19.11.2019 года с 16 часов 00 мин.), сообщает Ахтырский горсовет.
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