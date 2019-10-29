Братья-бегуны с Сумщины продолжают покорять Оманскую пустыню Сегодня, 19 ноября, прошел четвертый этап 165-километрового ультрамарафона Oman Desert Marathon.

Бегун с Сумщины Евгений Глыва продолжают удерживать третью позицию, проигрывая только братьям из Марокко Рашиду и Мухаммеду Эльморабити. Его брат Иван после четвертого этапа шестой.

О своих впечатлениях о забеге они написали в Фейсбуке.

«Мої вітання!!! 4 етап Oman desert marathon позаду. Сьогодні нам було повідомлено на ранковому брифінгу про те що доведеться бігти 28 кілометрів. І як в попередні два дні дюни змінюватимуться рівною поверхнею.

Невдалий забіг попереднього дня, та мотивуючі коментарі у фейсбук мотивували мене до боротьби. З перших метрів я пішов уперед, та не озираючись тримав темп, який вирішили підтримати два Оманці та Мохамед. Пробігши 2км по дюнах ми вибігли на рівне і тут я вирішив "покормити" хлопців, щоб допомогти брату. Але ні, почувши за спиною " Но, но Євгеній стронг, контроле "huia" , що в перекладі з англійсько-арабської означало, «Ні, ні Євгеній сильний, контролюємо брата», з яким у них боротьба за 4-5 місце. Думаю, ех, жаль! Продовжую бігти, тримаючи темп та роблячи запас часу перед дюнами, які даються мені не так гарно, як місцевим. І от вони «рідненькі» зустріли мене на 9 км. Біжу все комфортно, легко. На 10 км пункт з водою. Обливаюсь, колочу енергетик, озираюсь, метрів 300 Мухамед і два оманці. Біжу спокійно, але ці дюни, вгрузаю, темп падає. Ок, зараз зачекаю банду. Іду легким кроком, п'ю енергетик, чекаю. Зустрівши їх, чую фразу «Євгеній, мушкілє?», що означає – «Євгеній, проблеми?». Кажу «Ні, все гуд». Біжимо, трусимо в чотирьох, Рашида не видно в радіусі 500м. От щось змєй задумав. Ок, трусимо разом. Пробігаємо 14 кілометрів і оманці показують, що їм тяжко. Мабуть потрібно їх підбадьорить, кажу, це якраз пів дистанції, їм від цієї інформації аж ноги підкосило. Біжимо... Нє, нада добивати їх, але збільшити темп, і я можу гигнути, нє! Біжимо кожен сопе, тяжко. Грьобані дюни. Щось ми скучно біжимо, і тут я видаю на ламаній англійській «Бебі, ю гі ві ту мі, ай ноув во ту вонт». Мухамед аж підскочив, як закричить, зупинившись: «Євгеній, ти задовбав, тут і так тяжко». Я, дивлячись на оманця, кажу, щось твій колєга нєрвний. Вибачаюсь перед Мухамедом біжимо далі. Дюни, дюни, дюни, ще і сонечко почало припікати. Пробігаємо 20км пункт з водою, з них ніхто не зупиняється, я на 20 секунд затримуюсь, для традиційних процедур та потім плавно без проблем дістаю їх. 23 кілометр плавний поворот на фінішні 3 км. Тут нам дістає Рашид та виходить вперед . Ми втрьох спокійно за ним. Я кажу «Гоу, гоу», та розкручую темп за Рашидом, Мухамед, побачивши це, відривається від мене. Мароканці, корінні жителі пустелі легко відчіпляють мене, я не здаюсь, терплю. Оманці зупинились, харашо, Ванькові легше буде. Фініш: Рашид перший, вітаємо! Мухамед після нього через 30 секунд і через 30 секунд я. Чекаю наступних і брата. Через 5 хв. два армійця. І аж хвилин за 18 після них Іван Глива. Все він в генеральцы шостий, десь 12 хв. розділяє його і подіумну 5 позицію. Командою ми на волоску ще другі. Завтра нічні 42км, які будуть визначальними», - написал Евгений Глыва.

«Старт четвертого етапу Oman desert marathon. Сьогодні нам потрібно було пробігти 28км. Організатори перед стартом сказали, що будуть маленькі дюни, які чередувалися рівнинами з плавними підйомами. Розпочав я гонку спокійно, а мої конкуренти прудко бігли по дюнам, робивши відрив від мене. По дистанції було мені тяжко,бо пісок не хотів мене тримати і провалювався, а конкуренти, які бігли впереді мене, не провалювалися, і тут я згадав про свою вагу і рюкзак з їжею, який всю гонку на мені. Останні 6 км я старався бігти що вгору, що вниз. І повірте мені на гору тут дуже тяжко!!! Не наздогнавши, сьогодні я фінішував на 6 позиції, пропустивши вперед себе прямих конкурентів. І в загальному заліку я також опинився на 6 місці з відставанням у 15 хв.Командою ми втримуємо другу позицію. Будем боротися, бо залишилося ще два дні - 42км і 23км. Все ще впереді!!!», - написал Иван.