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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58261

На Сумщине официально 12 тысяч безработных

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда в Сумской области.

По данным Сумского областного центра занятости, в течение января-октября 2019 года статус безработного в центрах занятости области получили 22464 человека. За этот период при содействии Госслужбы занятости трудоустроено 12553 безработных, больше всего - в г. Сумы, Конотоп, Лебединском и Шосткинском районах. Кроме того, 6599 человек проходили профобучение, участвовали в общественных работах и работах временного характера.

На конец октября текущего года на учете оставалось 12243 безработных, из которых 28% - это молодежь в возрасте до 35 лет. В то же время, в базе вакансий насчитывалось 2232 свободных рабочих места. На 1 вакантную должность в среднем претендовало 5 человек.

Пособие по безработице на конец октября 2019 года получали 9567 человек. Средний размер помощи в октябре текущего года составил 2954 грн против 2340 грн - в прошлом году.

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