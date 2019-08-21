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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:14138

Избрана мера пресечения сумскому судье, подозреваемому во взятке

В Высший совет правосудия направлено ходатайство об отстранении указанного судьи от правосудия.

Высший Антикоррупционный суд по ходатайству прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детектива Национального антикоррупционного бюро избрал меру пресечения судье Заречного районного суда города Сумы Николая Шершаку, подозреваемого в получении $ 2000 взятки, сообщает пресс-центр САП в Фейсбуке.

Суд применил к судье меру пресечения в виде залога в размере 153,6 тысячи гривен. Кроме того, на судью возложен ряд процессуальных обязанностей.

Также прокурором САП в Высший совет правосудия направлено ходатайство об отстранении указанного судьи от правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности.

Напомним, судья был разоблачен детективами НАБУ 7 ноября 2019 года сразу после получения им неправомерной выгоды в сумме 2 тыс. долларов США.

Установлено, что судья попросил предоставить неправомерную выгоду гражданину за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности.

Действия служителя Фемиды квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Право Вязтка Мера пресечения Николай Шершак Под залог

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