В центре Конотопа нашли мину За минувшие сутки в полицию поступили два сообщения об обнаружении в земле старых боеприпасов.

В Конотопский отдел полиции поступило сообщение о том, что у пруда, на расстоянии полутора километрах от села Подлипное, был обнаружен снаряд калибра 152 мм времен Второй мировой войны.

А в самом Конотопе, на перекрестке улиц Братьев Радченко и Успенско-Троицкой, граждане заметили старую ржавую противотанковую мину ТМ-62, которая выступала из земли. На местах обнаружения боеприпасов выставлена охрана полиции до прибытия саперного подразделения специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины.

Полиция напоминает гражданам, что в случае выявления оружия, боеприпасов или других взрывоопасных предметов, не стоит их трогать, поднимать или передвигать. Необходимо отметить или запомнить место находки, отойти на безопасное расстояние и вызвать полицию.