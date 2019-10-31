В центре Конотопа нашли мину

В Конотопский отдел полиции поступило сообщение о том, что у пруда, на расстоянии полутора километрах от села Подлипное, был обнаружен снаряд калибра 152 мм времен Второй мировой войны.
А в самом Конотопе, на перекрестке улиц Братьев Радченко и Успенско-Троицкой, граждане заметили старую ржавую противотанковую мину ТМ-62, которая выступала из земли. На местах обнаружения боеприпасов выставлена охрана полиции до прибытия саперного подразделения специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины.
Полиция напоминает гражданам, что в случае выявления оружия, боеприпасов или других взрывоопасных предметов, не стоит их трогать, поднимать или передвигать. Необходимо отметить или запомнить место находки, отойти на безопасное расстояние и вызвать полицию.
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