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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумской ЦГБ заработало новое отделение нейрохирургии

Сегодня в КНП «Центральная городская клиническая больница» на базе Центра цереброваскулярной и сердечно-сосудистой патологии заработало отделение нейрохирургии.

Ремонт помещения для нового отделения длился два месяца. В течение этого времени его полностью модернизировали: заменили сети водоснабжения и канализации, электрические сети, окна, двери, закупили мебель. Реконструкция отделения была проведена на средства городского бюджета и меценатов (благотворительного фонда «Технология»).

Об особенностях отделения рассказала директор больницы Валентина Доминас. По ее словам, сейчас в заведении есть все возможности для диагностики травм и заболеваний нейрохирургического профиля и проведения операций, технически отделение нейрохирургии отвечает всем медицинским требованиям, которые сейчас действуют. Кроме этого в отделении работают специалисты, которые постоянно совершенствуют свое мастерство в клиниках мирового уровня, на международных курсах и конференциях.

Отделение рассчитано на 15 коек. Благодаря благотворителям к каждому подвели централизованную систему подачи кислорода.

Кроме того, в связи с ремонтом отделения неврологии в больнице № 4 в центральной городской больнице добавили 20 профильных коек для лечения пациентов с инсультами. Поэтому отныне на базе КНС «Центральная городская клиническая больница» функционирует 60 мест для лечения больных с инсультами.

Также в больнице продолжается ремонт одного из приемных отделений, второе уже отремонтировано.

Общество Здравоохранение Нейрохирургическое отделение ЦГБ

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