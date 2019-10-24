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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине суд оправдал наркоагрария

20 ноября Белопольским районным судом вынесен приговор, которым гражданин М. признан невиновным в предъявленном обвинении по части 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины и оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.

Органом досудебного расследования гражданин М. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины, а именно: в незаконном посеве и выращивании конопли в количестве 650 растений, совершенном при следующих обстоятельствах.

Так, достоверно зная, что растения конопли является наркотическим средством и их незаконный посев и выращивание является преступлением, действуя умышленно, М. в конце апреля 2018 года на приусадебном земельном участке своего домохозяйствав с. Бутовщина Белопольского района незаконно посеял семена конопли, из которых через некоторое время проросли 650 кустов, после чего стал за ними ухаживать путем прополки от сорняков, таким образом, по мнению обвинения, незаконно вырастил 650 растений конопли и не принимал мер для их уничтожения. В дальнейшем, работниками полиции в ходе проведения обыска на земельном участке указанного домохозяйства были обнаружены и изъяты 650 растений конопли.

Допросив обвиняемого, свидетелей, исследовав и проверив предоставленные стороной обвинения письменные доказательства в отдельности с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а совокупность собранных доказательств с точки зрения достаточности и взаимосвязи, руководствуясь своим внутренним убеждением, основанном на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, суд пришел к убеждению, что они не доказывают предъявленного М. обвинения, а потому его следует оправдать в инкриминируемом преступлении, по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 373 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а именно за отсутствием в его действиях состава уголовного преступления, сообщает Белопольский райсуд.

Общество Белопольский район Наркотики Оправдательный приговор

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