Сумская школа примет участие в проекте развития «мягких навыков» через систему SEE LEARNING Сумская специализированная школа №2 среди 26 украинских школ, где до 2024 года будет проводиться пилотный проект развития мягких навыков через систему SEE Learning (социально-эмоционального и нравственного обучения) от Университета Эмори (США).

Для участия в программе в целом было отправлено 182 заявки.

«Мягкие навыки являются неотъемлемой составляющей успешного обучения и обязательным компетентностью, которой должен обладать выпускник Новой украинской школы. Важно также понимать, что «мягкие навыки» является более широким понятием, которое предполагает умение решать сложные задачи, креативно и критически мыслить, коммуницировать и сотрудничать. Мы хотим, чтобы такие навыки связывали все учебные предметы, которые сейчас преподаются в украинских школах. Кроме того, поскольку SEE Learning является гибкой и инклюзивной программой, мы хотим наполнить ее лучшими украинскими практиками с учетом национальных особенностей», - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Представители отобранных заведений в октябре прошли первый тренинг с разработчиками программы из Университета Эмори (США) и украинскими экспертами-консультантами. Авторы программы ожидают, что участникам эксперимента удастся улучшить академическую успеваемость, а также снизить уровень буллинг. Кроме того, система должно изменить общую атмосферу в школах и отношение учащихся к учителям, обучение, друг к другу и к самим себе.

Инициаторами воплощения проекту в Украине сообщество ответственного учительства EdCamp Ukraine.

Справка

Программа социально-эмоционального и нравственного обучения (Social Emotional and Ethical Learning) создана международной командой Университета Эмори (Атланта, США) при поддержке лауреата Нобелевской премии мира Далай-ламы XIV и с привлечением специалистов из разных научных институтов мира. Главный научный консультант программы - Дэниел Гоулмен. Она помогает детям развивать «мягкие навыки» (soft skills): внимание, сопереживание, заботу, этическую вовлеченность, понимание больших сообществ и систем.