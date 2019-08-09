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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В сумском вузе работникам 20 лет не доплачивали за совместительство

Во исполнение предписания Гоструда восстановлены трудовые права пяти работников Сумского национального аграрного университета.

На основании многочисленных обращений работников Сумского национального аграрного университета в ноябре текущего года специалистами Управления Гоструда в Сумской области совершено инспекционного посещение заведения относительно соблюдения законодательства о труде в части оплаты труда, в том числе при работе по совместительству. Во исполнение предписания пяти инспекторов труда работникам университета выплачена надбавка за 1997-2016 годы на сумму 263 900 грн.

По результатам мероприятия государственного контроля выявлены факты нарушения требований статьи 98 Кодекса законов о труде Украины и части первой статьи 13 Закона Украины «Об оплате труда». В частности, по оплате труда работников учреждений и организаций, финансируемых из бюджета.

Согласно требованиям Постановления КМУ от 31.01.2001 №78, начиная с 1 января 2001 года введена выплата педагогическим и научно-педагогическим работникам учебных заведений и учреждений образования надбавок за выслугу лет, утвержден порядок их выплаты (далее - Порядок №78). В соответствии с указанным нормативно-правовым актом таким работникам надбавки начисляются за выслугу лет ежемесячно в процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) в зависимости от стажа педагогической работы в размерах: более 3 лет - 10%, свыше 10 лет - 20%, свыше 20 лет - 30%.

Кроме того, согласно Порядку погашения кредиторской задолженности государственного бюджета педагогическим и научно-педагогическим работникам учреждений образования по выплате надбавки за выслугу лет и помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска, утвержденного постановлением КМУ от 19.09.2005 №934, таким работникам (работающим, совместителям, уволенным и пенсионерам) суммы надбавок за выслугу лет начисляются за период с января 1997 по август 2002 в зависимости от стажа работы в соответствии с Порядком №78, сообщает пресс-служба ведомства.

Право СНАУ Управление гоструда в Сумской области

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