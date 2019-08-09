В сумском вузе работникам 20 лет не доплачивали за совместительство

На основании многочисленных обращений работников Сумского национального аграрного университета в ноябре текущего года специалистами Управления Гоструда в Сумской области совершено инспекционного посещение заведения относительно соблюдения законодательства о труде в части оплаты труда, в том числе при работе по совместительству. Во исполнение предписания пяти инспекторов труда работникам университета выплачена надбавка за 1997-2016 годы на сумму 263 900 грн.
По результатам мероприятия государственного контроля выявлены факты нарушения требований статьи 98 Кодекса законов о труде Украины и части первой статьи 13 Закона Украины «Об оплате труда». В частности, по оплате труда работников учреждений и организаций, финансируемых из бюджета.
Согласно требованиям Постановления КМУ от 31.01.2001 №78, начиная с 1 января 2001 года введена выплата педагогическим и научно-педагогическим работникам учебных заведений и учреждений образования надбавок за выслугу лет, утвержден порядок их выплаты (далее - Порядок №78). В соответствии с указанным нормативно-правовым актом таким работникам надбавки начисляются за выслугу лет ежемесячно в процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) в зависимости от стажа педагогической работы в размерах: более 3 лет - 10%, свыше 10 лет - 20%, свыше 20 лет - 30%.
Кроме того, согласно Порядку погашения кредиторской задолженности государственного бюджета педагогическим и научно-педагогическим работникам учреждений образования по выплате надбавки за выслугу лет и помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска, утвержденного постановлением КМУ от 19.09.2005 №934, таким работникам (работающим, совместителям, уволенным и пенсионерам) суммы надбавок за выслугу лет начисляются за период с января 1997 по август 2002 в зависимости от стажа работы в соответствии с Порядком №78, сообщает пресс-служба ведомства.
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