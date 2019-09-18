Бывшего главного СБУшника Сумщины назначили руководить во Львов Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гончарова начальником УСБУ во Львовской области.

Напомним: Юрий Гончаров работал начальником управления СБУ в Сумской области с 9 апреля 2015 по 14 ноября 2017 года. С ноября 2017 года Юрий Гончаров возглавлял управление СБУ в Черниговской области.