Бывшего главного СБУшника Сумщины назначили руководить во Львов

Напомним: Юрий Гончаров работал начальником управления СБУ в Сумской области с 9 апреля 2015 по 14 ноября 2017 года. С ноября 2017 года Юрий Гончаров возглавлял управление СБУ в Черниговской области.
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