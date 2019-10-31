В Сумах на Харьковской столкнулись 4 авто

Как сообщают очевидцы, столкнулись 4 автомобиля. На месте работает патрульная полиция. Перекрыто сразу три полосы движения.
Подробности позже.
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