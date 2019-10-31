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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01252

В поезде четвероногий помощник сумских пограничников помог выявить таблетки наркотического действия

В железнодорожном пункте пропуска «Зерновое» во время погранично-таможенного оформления поезда сообщением «Николаев-Москва» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили таблетки, скорее всего наркотического действия.

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда в туалете со стороны нерабочего тамбура произошло срабатывания служебной собаки. Тщательно осмотрев помещение, пограничный наряд между стенкой и полкой обнаружил сверток с 13 таблетками бело-оранжевого цвета.

Сейчас скрытые от контроля таблетки изъяты работниками полиции для проведения экспертизы. В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) УК Украины.

Право Наркотики Пограничники

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