В поезде четвероногий помощник сумских пограничников помог выявить таблетки наркотического действия

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда в туалете со стороны нерабочего тамбура произошло срабатывания служебной собаки. Тщательно осмотрев помещение, пограничный наряд между стенкой и полкой обнаружил сверток с 13 таблетками бело-оранжевого цвета.
Сейчас скрытые от контроля таблетки изъяты работниками полиции для проведения экспертизы. В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) УК Украины.
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