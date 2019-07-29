На Сумщине каждая третья семья получает субсидии

Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил директор областного Департамента социальной защиты населения Михаил Дубровский.
По его словам, количество домохозяйств, которые теперь получают субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет почти 131 тысяча, или 30,7% от количества домохозяйств области, в том числе в денежной безналичной форме - 15,5 тыс. домохозяйств, в денежной наличной форме - 115,4 тыс.
Решением местных органов исполнительной власти (соответствующей комиссии) отказано в предоставлении субсидии 1849 заявителям.
«Начислено субсидий на общую сумму 1 млрд 150 млн гривен, из них начислено организациям-поставщикам услуг почти 353 млн гривен, в безналичной форме - 36 млн гривен, в наличной форме - 761 млн гривен, - рассказал Михаил Дубровский. - Субсидия на твердое топливо предназначена 16,2 тыс. домохозяйствам на сумму 80,5 млн гривен. Получили наличные в счет погашения задолженности за прошлый год 247 семей на сумму 651,0 тыс. гривен».
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