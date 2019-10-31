В Ахтырке оперативники поймали «на горячем» наркодилера

К работникам Ахтырского отдела полиции поступила информация о том, что один из местных жителей может быть причастен к сбыту наркотиков. Оперативники решили проверить полученное сообщение, и начали соответствующую процедуру.
«Вероятным подозреваемым оказался ранее судимый 34-летний местный житель, - комментирует Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - В ходе следственно-оперативных мероприятий на одной из улиц города работники полиции задокументировали факт реализации этим мужчиной наркотического вещества. Именно во время сделки он и был задержан. При осмотре вещей гражданина правоохранители изъяли 3500 гривен, полученных за продажу психотропного вещества «метадон». Полицейские устанавливают круг лиц, которые приобретали у него наркотики, а также пути поставки и каналы их сбыта».
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет. Сейчас мужчина задержан в порядке ст .208 УК Украины. Следственные действия продолжаются.
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