Сумчан запрошують на безкоштовний перегляд фільму «Брекзит» «Розумний Хаб» (вул. Кузнечна, 2, 2-й поверх) запрошує сумчан на безкоштовний перегляд фільму «Брекзит», що відбудеться у п’ятницю, 29 листопада.

На сьогодні момент гострим політичним питанням є запланований вихід Великобританії з Європейського союзу, який повинен був відбутися 29 березня 2019 року.

За сюжетом «Брекзита», у 2016 році був проведений референдум, в якому за вихід проголосували 51,9%. Це невеликий відрив від тих, хто не бажає виходити зі складу ЄС, всього 3,8%.

Відомий політолог Домінік Каммінгс очолив партію за вихід Великобританії і ЄС. Йому протистоїть Крейг Олівер, який відчайдушно закликає громадян зберегти політичні та економічні відносини з ЄС.

Захід відбувається в рамках спецпроекту фестивалю «Кіномедіа».

Початок о 18:00.

Вхід вільний.