Сумчан запрошують на безкоштовний перегляд фільму «Брекзит»

На сьогодні момент гострим політичним питанням є запланований вихід Великобританії з Європейського союзу, який повинен був відбутися 29 березня 2019 року.
За сюжетом «Брекзита», у 2016 році був проведений референдум, в якому за вихід проголосували 51,9%. Це невеликий відрив від тих, хто не бажає виходити зі складу ЄС, всього 3,8%.
Відомий політолог Домінік Каммінгс очолив партію за вихід Великобританії і ЄС. Йому протистоїть Крейг Олівер, який відчайдушно закликає громадян зберегти політичні та економічні відносини з ЄС.
Захід відбувається в рамках спецпроекту фестивалю «Кіномедіа».
Початок о 18:00.
Вхід вільний.
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