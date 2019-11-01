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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30259

Сумчан запрошують на безкоштовний перегляд фільму «Брекзит»

«Розумний Хаб» (вул. Кузнечна, 2, 2-й поверх) запрошує сумчан на безкоштовний перегляд фільму «Брекзит», що відбудеться у п’ятницю, 29 листопада.

На сьогодні момент гострим політичним питанням є запланований вихід Великобританії з Європейського союзу, який повинен був відбутися 29 березня 2019 року.

За сюжетом «Брекзита», у 2016 році був проведений референдум, в якому за вихід проголосували 51,9%. Це невеликий відрив від тих, хто не бажає виходити зі складу ЄС, всього 3,8%.

Відомий політолог Домінік Каммінгс очолив партію за вихід Великобританії і ЄС. Йому протистоїть Крейг Олівер, який відчайдушно закликає громадян зберегти політичні та економічні відносини з ЄС.

Захід відбувається в рамках спецпроекту фестивалю «Кіномедіа».

Початок о 18:00.

Вхід вільний.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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