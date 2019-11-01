Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:2550

В Сумах троллейбусы №3 и №4 временно будут курсировать до Центрального рынка

Начиная со среды, 27 ноября, и до полного восстановления питания контактной сети на участке пр. Шевченко - ул. Троицкая - ул. Героев Сумщины, троллейбусы №3 и №4 будут курсировать по временно измененному маршруту «Аэропорт - Центральный рынок - Аэропорт».

«На период проведения ремонтных работ в данном направлении будут курсировать 2 (два) троллейбуса, еще 2 транспортных средства будут направлены на усиление маршрута №5 «ул. Роменская - ул. Героев Крут», - объясняет директор предприятия Виталий Однорог.

По измененным маршрутам коммунальный электрический транспорт будет ездить без соблюдения графиков движения. Информация о ходе ремонта аварийного участка и возобновление работы маршрутов №3 и №4 будет обнародована на официальной странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.

Напомним: авария произошла в ночь с 25 на 26 ноября на тяговой подстанции № 1 (расположена в сквере «Дружба») - повреждение изоляции кабеля мощностью 6 кВт, что и вызвало обесточивание участка пр. Шевченко - ул. Троицкая - ул. Героев Сумщины, в связи с чем троллейбусы №3, №4, №16 уже с самого утра вторника работали по временно измененным маршрутам, сообщает КП «Электроавтотранс».

Общество Изменение маршрутов Троллейбусы
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сегодня 07:46

В Сумах из-за аварии на подстанции троллейбусы поменяли маршруты

Авария, произошедшая в ночь с 25 на 26 ноября на тяговой подстанции № 6 (повреждение изоляции кабеля мощностью 6 кВт),...

13.11.2019 13:51

В Сумах снова остановились троллейбусы

Сегодня, 13 ноября, произошел обрыв контактной сети на перекрестке пр. Шевченко - ул. Леваневского....

08.11.2019 11:09

В Сумах снова остановились троллейбусы (обновлено)

На пересечении ул. Харьковская - пр. Лушпы произошел обрыв троллеи....

В Сумах хулиганы бутылкой разбили стекло троллейбуса
07.11.2019 08:22

В Сумах хулиганы бутылкой разбили стекло троллейбуса

Утренний рейс троллейбуса № 161, следовавшего по маршруту № 7, завершился для пассажиров и экипажа неприятным «сюрпризом»....

05.11.2019 11:38

В Сумах из-за потопа остановились троллейбусы (обновлено)

Осадки вызвали повышение уровня воды на участке дороги по Белопольскому шоссе....

Новости

На Донбассе умер доброволец из Конотопа Дмитрий Волонтырец
Сегодня 14:38
Григоришин потерял контроль над «Сумским НПО»
Вчера 16:26
В Сумах троллейбусы №3 и №4 временно будут курсировать до Центрального рынка
Сегодня 17:25
Пятеро сумских футзалистов сыграют в матче звезд Экстра-лиги
Сегодня 17:12
В Сумах представили виртуального гида Харитоненко
Сегодня 16:55
Сумского пленника Кремля Владимира Дудку вывезли из Крыма
Сегодня 16:43
В Шостке прошел международный турнир по индорхоккею
Сегодня 16:40
Благодійників Сумщини запрошують взяти участь у загальнонаціональному конкурсі «Благодійна Україна – 2019»
Сегодня 15:59
В Сумах пьяный водитель въехал в столб (видео)
Сегодня 15:52
Сумчанин требует прекратить зарывать бюджетные средства в землю
Сегодня 15:18
На Сумщине спасатели целую ночь тушили пожар в селе
Сегодня 15:09
Подозреваемый во взяточничестве сумской судья продолжит работать из-за недочетов ходатайства от САП
Сегодня 15:02
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Кино Космос
18:25 — 60рн.
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Кино Космос
10:05 — 50рн. 12:10 — 55рн. 16:25 — 60рн.
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 15:50 18:40 20:50 23:10
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:10 22:50
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 12:15 19:00
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:50
Ангели Чарлі (12+)
Ангели Чарлі (12+)
Кино Космос
14:10 — 55рн. 20:55 — 60рн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.