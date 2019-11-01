В Сумах троллейбусы №3 и №4 временно будут курсировать до Центрального рынка

«На период проведения ремонтных работ в данном направлении будут курсировать 2 (два) троллейбуса, еще 2 транспортных средства будут направлены на усиление маршрута №5 «ул. Роменская - ул. Героев Крут», - объясняет директор предприятия Виталий Однорог.
По измененным маршрутам коммунальный электрический транспорт будет ездить без соблюдения графиков движения. Информация о ходе ремонта аварийного участка и возобновление работы маршрутов №3 и №4 будет обнародована на официальной странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.
Напомним: авария произошла в ночь с 25 на 26 ноября на тяговой подстанции № 1 (расположена в сквере «Дружба») - повреждение изоляции кабеля мощностью 6 кВт, что и вызвало обесточивание участка пр. Шевченко - ул. Троицкая - ул. Героев Сумщины, в связи с чем троллейбусы №3, №4, №16 уже с самого утра вторника работали по временно измененным маршрутам, сообщает КП «Электроавтотранс».
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