В Краснополье тракторист погиб из-за падения с автоприцепа

Во время выполнения работ по выгрузки минеральных удобрений тракторист-машинист сельскохозяйственного производства упал с прицепа автомобиля, в результате чего 53-летний мужчина получил травмы не совместимые с жизнью.
В ходе специального расследования комиссией Управления Гоструда в Сумской области будут установлены причины и обстоятельств несчастного случая.
Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание субъектов хозяйствования на необходимость соблюдения правил охраны труда, а также обязательность обеспечения работодателем контроля за применением работниками средств защиты. В свою очередь работникам следует быть более осмотрительными и ответственными относительно правил безопасности труда, сообщает сайт ведомства.
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