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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Краснополье тракторист погиб из-за падения с автоприцепа

Согласно сообщению о несчастном случае, поступившее в Управление Гоструда в Сумской области, трагедия произошла 25 ноября в 14:45 на производственном участке предприятия, специализирующегося на выращивании зерновых культур.

Во время выполнения работ по выгрузки минеральных удобрений тракторист-машинист сельскохозяйственного производства упал с прицепа автомобиля, в результате чего 53-летний мужчина получил травмы не совместимые с жизнью.

В ходе специального расследования комиссией Управления Гоструда в Сумской области будут установлены причины и обстоятельств несчастного случая.

Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание субъектов хозяйствования на необходимость соблюдения правил охраны труда, а также обязательность обеспечения работодателем контроля за применением работниками средств защиты. В свою очередь работникам следует быть более осмотрительными и ответственными относительно правил безопасности труда, сообщает сайт ведомства.

Право Краснополье Несчастный случай

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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