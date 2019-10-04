В Краснополье тракторист погиб из-за падения с автоприцепа Согласно сообщению о несчастном случае, поступившее в Управление Гоструда в Сумской области, трагедия произошла 25 ноября в 14:45 на производственном участке предприятия, специализирующегося на выращивании зерновых культур.

Во время выполнения работ по выгрузки минеральных удобрений тракторист-машинист сельскохозяйственного производства упал с прицепа автомобиля, в результате чего 53-летний мужчина получил травмы не совместимые с жизнью.

В ходе специального расследования комиссией Управления Гоструда в Сумской области будут установлены причины и обстоятельств несчастного случая.

Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание субъектов хозяйствования на необходимость соблюдения правил охраны труда, а также обязательность обеспечения работодателем контроля за применением работниками средств защиты. В свою очередь работникам следует быть более осмотрительными и ответственными относительно правил безопасности труда, сообщает сайт ведомства.