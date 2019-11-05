В Сумах автомобиль врезался в столб и забор (видео)

Патрульные, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что 40-летний водитель автомобиля Geely на закруглении дороги не справился с управлением, после чего выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на препятствие - линию электропередач и металлический забор.
Вследствие ДТП 30-летняя пассажирка легковушки получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для дальнейшего осмотра.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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