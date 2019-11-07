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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:16274

Сумчан приглашают на индорхоккей

29-30 ноября в манеже СумГУ (ул. Прокофьева, 34) состоится первый тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женских команд.

В турнире принимают участие 8 команд, 6 из которых сумские.

Начало игр в пятницу в 11.30, в субботу – в 10.00.

Вход свободный.

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Спорт Индорхоккей

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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