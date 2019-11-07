Сумчан приглашают на индорхоккей 29-30 ноября в манеже СумГУ (ул. Прокофьева, 34) состоится первый тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женских команд.

В турнире принимают участие 8 команд, 6 из которых сумские. Начало игр в пятницу в 11.30, в субботу – в 10.00. Вход свободный.