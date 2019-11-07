Сумчан приглашают на индорхоккей

В турнире принимают участие 8 команд, 6 из которых сумские.
Начало игр в пятницу в 11.30, в субботу – в 10.00.
Вход свободный.
22-24 ноября в Шостке состоялся международный турнир по индорхоккею памяти А. Н. Федоренко....
22-24 ноября в Лейпциге прошел традиционный турнир по индорхоккею Messepokal der Stadt Leipzig...
С 15 по 17 ноября проходил III Минский международный турнир по индорхоккею....
13-15 ноября в Сумах проходили игры XVIІІ международного детского турнира по индорхоккею «Сумская осень-2019» среди девушек 2007-2008 г.р....
13-15 ноября в Сумах пройдет XVIІІ международный детский турнир по индорхоккею «Сумская осень 2019»....