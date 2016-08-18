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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:12463

В Сумах Центральному рынку отдали 24 сотки за 190 тысяч в год

Департамент обеспечения ресурсных платежей провел торги на право аренды земельного участка.

На торги выносили два земельных участка, но желающие нашлись только на один. На земельный участок площадью 0,2369 га на ул. Засумская (лот № 1) претендовали два участника.

Стартовый размер годовой платы за пользование земельным участком составил 181659,66 грн.

Победителем аукциона стал участник под номером один, предложив 190 тыс. грн. Его представлял директор Центрального рынка, депутат Сумского горсовета Расул Галаев.

Срок пользования земельным участком 10 лет.

Данный земельный участок - это земли для жилой и общественной застройки.

Целевое назначение - для строительства и обслуживания зданий рыночной инфраструктуры (административных зданий, офисных помещений и других зданий общественной застройки, которые используются для осуществления предпринимательской и иной деятельности, связанной с получением прибыли.

Земельные торги по лоту № 2 признали несостоявшимися. 

Экономика Аренда земли Центральный рынок

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