Сумские биатлонистки стартовали в кубке IBU

Лучшей среди украинок стала Елена Пидгрушная, которая в экстремальных ветровых условиях с четырьмя кругами штрафа финишировала на шестом месте. Екатерина Бех финишировала 12-й. Снайперские качества изменили и сумчанке Юлии Журавок, которая на каждом из рубежей закрывала всего по две мишени. Это привело Юлю на 47-е место в финишном протоколе. Чуть более высокая скорость при тех же шести промахах позволили выпускнице СумГУ Ольге Абрамовой оказаться повыше – на 44-й позиции.
Чуть лучше удалась стрельба глуховчанке Анне Кривонос – четыре промаха. Но наша молодая спортсменка допустила очень обидную ошибку в стойке, «перестояв» на последнем выстреле, и все равно заработав еще один круг штрафа. Возможно, без этой лишней паузы удалось бы отыграть еще несколько позиций, но пока Аня начала сезон с 22-го результата – пока лучшего в своей международной взрослой карьере.
Валерии Дмитренко в сложных ветровых условиях не удалось предъявить свои главные козыри – точную стрельбу, и, заработав шесть кругов штрафа, к финишу Лера пришла 48-й.
Спринт. Женщины
1. Каролин Эрдаль Норвегия (1+2) 26:21,4
2. Келси Джоан Дикинсон (США 0+2) +6,6
3. Марен Хаммершмидт Германия (2+2) +7,6
...
6. Елена Пидгрушная (2+2) +44,2
12. Екатерина Бех (1+2) +1:09,9
22. Анна Кривонос (2+2) +1:51,9
44. Ольга Абрамова (3+3) +2:41,1
47. Юлия Журавок (3+3) +2:53,3
48. Валерия Дмитренко (2+4) +3:03,2
Завтра в Шушене спортсмены получат день отдыха, чтобы в субботу снова продолжить соревнования спринтами у мужчин и женщин, пишет biathlon.com.ua.
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