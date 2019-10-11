Сумские биатлонистки стартовали в кубке IBU Первый соревновательный день нового сезона завершился в норвежском Шушене женским спринтом.

Лучшей среди украинок стала Елена Пидгрушная, которая в экстремальных ветровых условиях с четырьмя кругами штрафа финишировала на шестом месте. Екатерина Бех финишировала 12-й. Снайперские качества изменили и сумчанке Юлии Журавок, которая на каждом из рубежей закрывала всего по две мишени. Это привело Юлю на 47-е место в финишном протоколе. Чуть более высокая скорость при тех же шести промахах позволили выпускнице СумГУ Ольге Абрамовой оказаться повыше – на 44-й позиции.

Чуть лучше удалась стрельба глуховчанке Анне Кривонос – четыре промаха. Но наша молодая спортсменка допустила очень обидную ошибку в стойке, «перестояв» на последнем выстреле, и все равно заработав еще один круг штрафа. Возможно, без этой лишней паузы удалось бы отыграть еще несколько позиций, но пока Аня начала сезон с 22-го результата – пока лучшего в своей международной взрослой карьере.

Валерии Дмитренко в сложных ветровых условиях не удалось предъявить свои главные козыри – точную стрельбу, и, заработав шесть кругов штрафа, к финишу Лера пришла 48-й.

Спринт. Женщины

1. Каролин Эрдаль Норвегия (1+2) 26:21,4

2. Келси Джоан Дикинсон (США 0+2) +6,6

3. Марен Хаммершмидт Германия (2+2) +7,6

...

6. Елена Пидгрушная (2+2) +44,2

12. Екатерина Бех (1+2) +1:09,9

22. Анна Кривонос (2+2) +1:51,9

44. Ольга Абрамова (3+3) +2:41,1

47. Юлия Журавок (3+3) +2:53,3

48. Валерия Дмитренко (2+4) +3:03,2

Завтра в Шушене спортсмены получат день отдыха, чтобы в субботу снова продолжить соревнования спринтами у мужчин и женщин, пишет biathlon.com.ua.