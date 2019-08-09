Сумчани зможуть прочитати унікальне видання про Пантелеймона Куліша До бібліотек та навчальних закладів Сумщини невдовзі надійде унікальне видання про Пантелеймона Куліша.

Частину тиражу книги «Не забудеш мене, моя нене, Вкраїно, – П. Куліш», що видана за фінансової підтримки обласної влади та за сприяння облдержадміністрації, вже передано до Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Це антологія різножанрових краєзнавчих розвідок науковців, письменників і краєзнавців Сумщини про Пантелеймона Куліша, написаних за більш ніж 120 років вітчизняного кулішезнавства (1898 р. – кін. ХХ ст.).

Видання «Не забудеш мене, моя нене, Вкраїно, – П. Куліш» було підготовлене до друку за ініціативою Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки на основі власного краєзнавчого фонду та ресурсів ГО «Центр розвитку території та соціального маркетингу «Триторія».

Нагадаємо, цього року виповнилося 200 років від дня народження українського письменника, фольклориста, етнографа, лінгвіста, редактора і видавця Пантелеймона Куліша.