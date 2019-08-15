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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:2121

Сумскую таможню хотят ликвидировать

В соответствии с Постановлением Кабмина №858 «Об образовании территориальных органов государственной таможенной службы» создается Северная таможня, центр которой находится в Чернигове (войдут таможенные посты нынешней Сумской таможни, расположенных на севере области) и Слобожанская таможня с центром в Харькове (войдут посты Сумской области от Белополье до Великой Писаревки).

Об этом на совещании в облгосадминистрации сообщил начальник управления организации таможенного контроля Сумской таможни ГФС Юрий Рожков.

«Происходит не просто разрыв таможни, но и разрыв области. Кроме Сумской, такая реорганизация ждет Хмельницком и Ивано-Франковске таможни, но эти области не имеют границы со страной-агрессором», - подчеркнул он.

И.о. главы Сумской ОГА Ирина Купрейчик отметила, что она обращается с официальным письмом к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и народных депутатов о нецелесообразности реорганизации Сумской таможни.

«Среди наших аргументов - не только длина границы, но и то, что в 2016 году Службой безопасности Украины в Сумской был объявлен желтый уровень террористической угрозы, - говорила чиновница. - Кроме того, непонятно, каким образом будут сотрудничать эти подразделения в различных областях с нашими правоохранительными органами, управлением СБУ и т.д. Мы считаем, что такая реорганизация существенно повредит не только Сумщине, но и Украины. Ведь у нас пограничная область, длина границы с Российской Федерацией в рамках нашей области 563 километра».

Право Таможня

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