В Сумах очередное ДТП на перекрестке

На этот раз авария произошла на пересечении ул. Харьковская - ул. СКД.
Движение троллейбусов в направлении Химгородка остановлено (временно - на период оформления дорожно-транспортного происшествия работниками патрульной полиции Сумской области), сообщили в КП «Электроавтотранс».
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