В Сумах очередное ДТП на перекрестке Второй раз за день коммунальный транспорт останавливает движение через очередное ДТП.

На этот раз авария произошла на пересечении ул. Харьковская - ул. СКД. Движение троллейбусов в направлении Химгородка остановлено (временно - на период оформления дорожно-транспортного происшествия работниками патрульной полиции Сумской области), сообщили в КП «Электроавтотранс».