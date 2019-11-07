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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:02154

В первые дни декабря в Сумы придет зима

Сумской областной гидрометцентр сообщил прогноз погоды на первые дни декабря.

1 декабря - без существенных осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -1 ..- 6 °С, днем -4 .. + 1 °С.

2 декабря - ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью -1 ..- 6 °С, днем -4 .. + 1 °С.

3 декабря - ночью значений снег, мокрый снег, слабая метель, образуется снежный покров высотой 5-10 см. Днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0 ..- 5 °С, днем -3 .. + 2 °С.

Общество Прогноз погоды

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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