В первые дни декабря в Сумы придет зима

1 декабря - без существенных осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -1 ..- 6 °С, днем -4 .. + 1 °С.
2 декабря - ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью -1 ..- 6 °С, днем -4 .. + 1 °С.
3 декабря - ночью значений снег, мокрый снег, слабая метель, образуется снежный покров высотой 5-10 см. Днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0 ..- 5 °С, днем -3 .. + 2 °С.
Сумские спасатели распространили предупреждение об ухудшении погодных условий....
Сумской областной гидрометцентр сообщает о прогнозе погоды на ближайшие три дня....
На выходных в Сумской области сохранится морозная погода....
Антициклон с востока принесет в четверг похолодание....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...