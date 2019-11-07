У Сумах особлива художниця Дар’я Безкоста презентує нову виставку Вона створює унікальні картини, що вибухають феєрверком кольорів. А її сила духу та цілеспрямованість вражають і надихають!

Дар’я Безкоста презентує виставку живопису «Призма власних почуттів» у Сумській міській галереї з 3 грудня. Ви маєте змогу побачити нові роботи художниці, виконані у 2019 році. Офіційне відкриття виставки відбудеться 4 грудня о 17.00. Вхід вільний.