У Сумах особлива художниця Дар’я Безкоста презентує нову виставку

Дар’я Безкоста презентує виставку живопису «Призма власних почуттів» у Сумській міській галереї з 3 грудня.
Ви маєте змогу побачити нові роботи художниці, виконані у 2019 році.
Офіційне відкриття виставки відбудеться 4 грудня о 17.00. Вхід вільний.
Молодіжний Networking відбудеться 2 грудня о 16:00 в Сумському Палаці дітей та юнацтва....
Сумчан та гостей міста запрошують на відкриття благодійної виставки на підтримку онкоодужуючих жінок-учасниць проекту «Краса в серці»....
«Розумний Хаб» (вул. Кузнечна, 2, 2-й поверх) запрошує сумчан на безкоштовний перегляд фільму «Брекзит», що відбудеться у п’ятницю, 29 листопада....
Молодіжний Networking відбудеться 2 грудня о 16:00 в Сумському Палаці дітей та юнацтва....
В четверг, 28 ноября, в Сумах состоятся II областные спортивно-интеграционные игры....