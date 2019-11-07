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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:41253

Сумской биатлонист попал в очки на кубке IBU

В норвежском Шушене завершилась первая гонка второго соревновательного дня - мужской спринт - в рамках первого этапа Кубка IBU.

Лучшим среди украинце и единственным, кто набрал зачетные очки был уроженец Сумщины Андрей Доценко, он – 37-й. Сумчанину Богдану Цымбалу не хватило до очков всего чуть-чуть, он – 41-й.

Спринт. Мужчины

1.  Фредрик Гьесбакк (0+0)  23:01,3

2.  Синдре Петтерсен (2+0)  +20,9

3.  Лукас Фратцшер (1+0)  +28,1

...

37.  Андрей Доценко (1+1)  +2:06,7

41.  Богдан Цымбал (2+2)  +2:19,5

54.  Сергей Семенов (1+3)  +2:46,4

57.  Виталий Труш (0+2)  +2:48,7

58.  Руслан Бригадир (0+0)  +2:48,8

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