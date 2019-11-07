Сумской биатлонист попал в очки на кубке IBU

Лучшим среди украинце и единственным, кто набрал зачетные очки был уроженец Сумщины Андрей Доценко, он – 37-й. Сумчанину Богдану Цымбалу не хватило до очков всего чуть-чуть, он – 41-й.
Спринт. Мужчины
1. Фредрик Гьесбакк (0+0) 23:01,3
2. Синдре Петтерсен (2+0) +20,9
3. Лукас Фратцшер (1+0) +28,1
...
37. Андрей Доценко (1+1) +2:06,7
41. Богдан Цымбал (2+2) +2:19,5
54. Сергей Семенов (1+3) +2:46,4
57. Виталий Труш (0+2) +2:48,7
58. Руслан Бригадир (0+0) +2:48,8
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