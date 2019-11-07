Глуховская биатлонистка в десятке спринта на кубке IBU Во втором спринте дебютного этапа Кубка IBU в норвежском Шушене мужская и женская команды Украины поменялись местами: теперь девушки порадовали рядом высоких результатов, «компенсировав» неудачную гонку наших мужчин.

Сумчанка Юлия Журавок и Екатерина Бех стартовали в первой стартовой группе и показали приблизительно одинаковое время на разгоне - за пределами тридцатки лучших. Уже в первой стрельбе наш снайпер Юля допустила ошибку, а Катя смогла пройти рубеж чисто. А стойку обе спортсменки прошли на «0». Но на трассе впереди хватало биатлонисток пошустрее, поэтому даже в промежуточных протоколах нашим первым из стартовавших подобраться к призовым местам не удалось – 28 и 21 место соответсвенно, пишет biathlon.com.ua.

А тем временем на старт гонки уже вышла и «тяжелая артиллерия» в лице нашего капитана - Елены Пидгрушной, которую очень непривычно наблюдать на Кубке IBU. Лена показала отличный разгон, но перед подходом к лежке сбавила немного темп. Как итог - 0 промахов. Второй рубеж - вновь чисто. Вот там уже спортсменка «включила моторчик» и понеслась на пьедестал, оккупированный на тот момент двумя россиянками. И вклинилась между ними. Ирина Старых и Анастасия Поршнева тоже не позволили себе ошибок в стрельбе. Немного позже Екатерина Глазырина имела шансы обойти Лену, но довольствовалась лишь тем, что обошла соотечественницу.

Выпускнице СумГУ Ольге Абрамовой, стартовавшей немного раньше Пидгрушной и тоже показавшей на первом круге неплохую скорость, одна из мишеней не покорилась на стрельбе лёжа, как и после - в стойке. Валерии Дмитренко не удалась первая стрельба - сразу 2 промаха, отбросивших ее далеко от борьбы за высокие места.

А вот глуховачанка Анна Кривонос порадовала точной стрельбой. Более того - еще и показала одну из лучших скорострельностей в гонке (второй результат по этому показателю). Как награда – 9-ое место. Первое в карьере попадание в ТОП-10 на Кубке IBU!

Спринт. Женщины

1. Ирина Старых (0+0) 20:12,1

2. Елена Пидгрушная (0+0) +5,4

3. Екатерина Глазырина (0+0) +12,6

...

9. Анна Кривонос (0+0) +53,8

21. Екатерина Бех (0+0) +1:21,4

27. Ольга Абрамова (1+1) +1:38,9

28. Юлия Журавок (1+0) +1:39,3

48. Валерия Дмитренко (2+0) +2:36,8

Завтра пройдут гонки преследования.