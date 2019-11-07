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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:43287

Глуховская биатлонистка в десятке спринта на кубке IBU

Во втором спринте дебютного этапа Кубка IBU в норвежском Шушене мужская и женская команды Украины поменялись местами: теперь девушки порадовали рядом высоких результатов, «компенсировав» неудачную гонку наших мужчин.

Сумчанка Юлия Журавок и Екатерина Бех стартовали в первой стартовой группе и показали приблизительно одинаковое время на разгоне - за пределами тридцатки лучших. Уже в первой стрельбе наш снайпер Юля допустила ошибку, а Катя смогла пройти рубеж чисто. А стойку обе спортсменки прошли на «0». Но на трассе впереди хватало биатлонисток пошустрее, поэтому даже в промежуточных протоколах нашим первым из стартовавших подобраться к призовым местам не удалось – 28 и 21 место соответсвенно, пишет biathlon.com.ua.

А тем временем на старт гонки уже вышла и «тяжелая артиллерия» в лице нашего капитана - Елены Пидгрушной, которую очень непривычно наблюдать на Кубке IBU. Лена показала отличный разгон, но перед подходом к лежке сбавила немного темп. Как итог - 0 промахов. Второй рубеж - вновь чисто. Вот там уже спортсменка «включила моторчик» и понеслась на пьедестал, оккупированный на тот момент двумя россиянками. И вклинилась между ними. Ирина Старых и Анастасия Поршнева тоже не позволили себе ошибок в стрельбе. Немного позже Екатерина Глазырина имела шансы обойти Лену, но довольствовалась лишь тем, что обошла соотечественницу.

Выпускнице СумГУ Ольге Абрамовой, стартовавшей немного раньше Пидгрушной и тоже показавшей на первом круге неплохую скорость, одна из мишеней не покорилась на стрельбе лёжа, как и после - в стойке. Валерии Дмитренко не удалась первая стрельба - сразу 2 промаха, отбросивших ее далеко от борьбы за высокие места.

А вот глуховачанка Анна Кривонос порадовала точной стрельбой. Более того - еще и показала одну из лучших скорострельностей в гонке (второй результат по этому показателю). Как награда – 9-ое место. Первое в карьере попадание в ТОП-10 на Кубке IBU!

Спринт. Женщины

1.  Ирина Старых  (0+0)  20:12,1

2.  Елена Пидгрушная  (0+0)  +5,4

3.  Екатерина Глазырина (0+0)  +12,6

...

9.  Анна Кривонос  (0+0)  +53,8

21.  Екатерина Бех  (0+0)  +1:21,4

27.  Ольга Абрамова  (1+1)  +1:38,9

28.  Юлия Журавок  (1+0)  +1:39,3

48.  Валерия Дмитренко  (2+0)  +2:36,8

Завтра пройдут гонки преследования.

Спорт Биатлон

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