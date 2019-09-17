Сумские боксеры отличились в Северодонецке С 27 по 30 ноября в Северодонецке проходил турнир «Спортивная надежда Украины 2019».

В соревнованиях приняли участие команды из 9 областей - Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Луганской. Общее количество участников спортсменов – 495. Сумщина была представлена 13 спортсменами Сумской областной федерации бокса под руководством тренеров Ростислава Матвеева, Вячеслава Филипенко и Евгения Хрестикова. По результатам соревнований имеем следующие места: победители - Виктор Велиев, Виктор Сапожников, Андрей Касьяненко, Николай Фисенко, Арсений Рычков, Александр Горбачев, Александр Гнитий; вторые места - Сергей Гришин, Виталий Лазебный, Богдан Махатков; третьи места - Егор Березин, Станислав Петров, Евгений Бояринцев.