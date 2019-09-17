Сумские боксеры отличились в Северодонецке

В соревнованиях приняли участие команды из 9 областей - Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Луганской. Общее количество участников спортсменов – 495.
Сумщина была представлена 13 спортсменами Сумской областной федерации бокса под руководством тренеров Ростислава Матвеева, Вячеслава Филипенко и Евгения Хрестикова. По результатам соревнований имеем следующие места: победители - Виктор Велиев, Виктор Сапожников, Андрей Касьяненко, Николай Фисенко, Арсений Рычков, Александр Горбачев, Александр Гнитий; вторые места - Сергей Гришин, Виталий Лазебный, Богдан Махатков; третьи места - Егор Березин, Станислав Петров, Евгений Бояринцев.
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