У Сумах відбулась презентація проекту етно-витинанок

Яскраві ажурні роботи Любові Ярцової, Ярослави Мудрової, Аліни Свирид та Тетяни Мельник продемонстрували невимовну красу чотирьох пір року, передаючи характер та витонченість образів, заворожуючи гармонією ліній.
У подальшому представлені роботи будуть передані до Сумської художньої школи ім.М.Лисенка.
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