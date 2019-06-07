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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумах відбулась презентація проекту етно-витинанок

У рамках реалізації гранду президента України, який молода творча група на чолі з викладачем Сумської художньої школи ім. М.Лисенка Любов'ю Ярцовою отримала у червні 2019 року в ТРЦ «Мануфактура» відбулась презентація етнопроекту серії витинанок «Місяцелік».

Яскраві ажурні роботи Любові Ярцової, Ярослави Мудрової, Аліни Свирид та Тетяни Мельник продемонстрували невимовну красу чотирьох пір року, передаючи характер та витонченість образів, заворожуючи гармонією ліній.

У подальшому представлені роботи будуть передані до Сумської художньої школи ім.М.Лисенка.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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