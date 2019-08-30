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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:36141

У Сумах презентують етновитинанки

Презентація творчого проєкту серії етно-витинанок «Місяцелік» відбудеться у п’ятницю, 29 листопада.

Презентація просвітницького творчого проекту серії етно-витинанок за традиціями Слобожанщини «Місяцелік» відбудеться у ТРЦ «Мануфакутра». Початок о 15.00.

Підготували витинанки сумські майстрині Любов Михайленко, Ярослава Мудрова та Ліна Свирид.

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