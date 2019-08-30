У Сумах презентують етновитинанки

Презентація просвітницького творчого проекту серії етно-витинанок за традиціями Слобожанщини «Місяцелік» відбудеться у ТРЦ «Мануфакутра». Початок о 15.00.
Підготували витинанки сумські майстрині Любов Михайленко, Ярослава Мудрова та Ліна Свирид.
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