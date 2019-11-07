Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:46677

В Сумах заминировали еще и училище

Сегодня, 2 декабря, в полицию поступило сообщении о заминировании училища № 2.

Сообщение поступило в 10.37 в телеграмм-канал «Безпечне місто. Суми», но затем удалено отправителем, как и в случае со школой № 23.

На место выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, спасатели, проводится проверка.

Право Минирование
view counter

По тематике

Сумская школа не взорвалась
Сегодня 11:37

Сумская школа не взорвалась

Сумская школа № 23, о минировании которой сообщили сегодня утром, не взорвалась....

В Сумах заминировали школу
Сегодня 10:03

В Сумах заминировали школу

Сегодня, 2 декабря, в полицию поступило сообщение о заминировании школы № 23....

В Сумах заминировали суд
29.11.2019 09:41

В Сумах заминировали суд

Сегодня, 29 ноября, в полицию поступило сообщение о заминировании Ковпаковского райсуда....

12.11.2019 10:32

Бомбы в Заречном суде не нашли

Об этом сообщает Заречный районный суд г. Сумы на своей странице в Фейсбуке....

В Сумах заминировали еще и суд (обновлено)
12.11.2019 10:01

В Сумах заминировали еще и суд (обновлено)

Сегодня, 12 ноября, в полицию поступило сообщение о заминировании Заречного районного суда, который расположен на ул. Академической....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.