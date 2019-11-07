В Сумах заминировали еще и училище Сегодня, 2 декабря, в полицию поступило сообщении о заминировании училища № 2.

Сообщение поступило в 10.37 в телеграмм-канал «Безпечне місто. Суми», но затем удалено отправителем, как и в случае со школой № 23. На место выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, спасатели, проводится проверка.