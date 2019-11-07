Россииянку, которую ищут в Грузии, обнаружили сумские пограничники

Во время осуществления пограничного контроля поезда, следовавшего из Москвы в Одессу, относительно одной из пассажирок произошло срабатывания базы данных Интерпола.
В дальнейшем правоохранителями было установлено, что данная гражданка разыскивается правоохранительными органами Грузии по подозрению в пособничестве нелегальной миграции.
Сейчас после проведения процессуальных действий женщину установленным порядком передали компетентным органам.
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