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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:51297

Россииянку, которую ищут в Грузии, обнаружили сумские пограничники

1 декабря в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда задержали гражданку РФ, которую разыскивает Интерпол.

Во время осуществления пограничного контроля поезда, следовавшего из Москвы в Одессу, относительно одной из пассажирок произошло срабатывания базы данных Интерпола.

В дальнейшем правоохранителями было установлено, что данная гражданка разыскивается правоохранительными органами Грузии по подозрению в пособничестве нелегальной миграции.

Сейчас после проведения процессуальных действий женщину установленным порядком передали компетентным органам.

Общество Пограничники
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